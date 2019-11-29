ИА «Ореанда-Новости». Врачи заявили, что популярные народные средства для лечения гриппа в большинстве своём бесполезны, пишет «Вечерняя Москва».



Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заметил, что горчица в носках может привести к химическому ожогу. Специалист пояснил, что от тепла ноги станут влажными, а из горчичного порошка начнет образовываться активное вещество, которое может повредить кожу.



Кроме того, врач опроверг пользу ингаляции над кастрюлей с горячей картошкой. В этом паре, по словам Водовозова, нет полезных веществ. Врачи также посоветовал отказаться от банок – они травмируют кожу и вызывают кровоизлияние.