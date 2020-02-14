ИА «Ореанда-Новости».Операция на сердце всего за одну минуту. В Челябинске появилось уникальное оборудование, которое значительно облегчит и ускорит работу кардиохирургов. Сейчас в стране всего два таких аппарата.

Новое устройство напоминает рентген, позволяет делать сложнейшие операции в короткие сроки. С помощью него в режиме реального времени можно детально рассмотреть все органы. Новое поколение аппаратов выдает изображение в десять раз чётче, чем предшественник. Кроме того, в 60 раз уменьшилась доза облучения. Теперь можно оперировать даже младенцев.

Хирургам больше не нужны скальпели. Они просто смотрят в монитор и управляют микроскопическими инструментами, которые приникают в сердце по сосудам. Таким образом, врачи ставят клапаны в сердце, спасают от инфарктов.