ИА «Ореанда-Новости». Медики из Британии рассказали, может ли рак передаваться по наследству. Оказалось, что некоторые онкологические заболевания могут проявляться у близких родственников.



Учёные заявили, что, если один член семьи болел раком, не исключено, что онкология будет и у других родственников. Отмечается, чаще всего унаследованными являются рак матки, яичника, молочной железы и кишечника.



При этом врачи говорят, что на онкологические заболевания влияют не только гены, но и плохая экология и вредные привычки. Все эти факторы увеличивают риск развития рака.



Медики рекомендуют пройти обследование, если у нескольких членов семьи в разных поколениях повторялась одна и та же болезнь.