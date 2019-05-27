27.05.2019, 15:57
Врачи заявили, что курение кальяна может привести к туберкулёзу
ИА «Ореанда-Новости». Глава Центра профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев сообщил, что курение кальяна может развить инфекционные болезни, в частности, туберкулёз.
Медик отметил, что кальяны зачастую никак не обрабатываются. Кроме того, нет техрегламента жидкостей в кальянах и вейпах.
Кутушев также отметил, что курение даже смесей без никотина может привести к тому, что человек перейдёт на продукты, которые содержат никотин. Врач рассказал, что, согласно статистике, восемь из десяти вейперов переходят на обычные сигареты.
Медик отметил, что кальяны зачастую никак не обрабатываются. Кроме того, нет техрегламента жидкостей в кальянах и вейпах.
Кутушев также отметил, что курение даже смесей без никотина может привести к тому, что человек перейдёт на продукты, которые содержат никотин. Врач рассказал, что, согласно статистике, восемь из десяти вейперов переходят на обычные сигареты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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