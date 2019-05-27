Медик отметил, что кальяны зачастую никак не обрабатываются. Кроме того, нет техрегламента жидкостей в кальянах и вейпах.Кутушев также отметил, что курение даже смесей без никотина может привести к тому, что человек перейдёт на продукты, которые содержат никотин. Врач рассказал, что, согласно статистике, восемь из десяти вейперов переходят на обычные сигареты.