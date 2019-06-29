ИА «Ореанда-Новости». В США медики заявили, что летние сандалии и сланцы опасны для здоровья, пишет «Лента.ру».



Эксперт Камилла Лонг из Баптистского медицинского центра Уэйк Форест заявила, что очень часто человек подгибает пальцы ног, чтобы зафиксировать обувь на месте. Это приводит к изменениям в походке и может вызвать боли в спине.



Кроме того, у человека может также появиться плантарный фасциит – заболевание, которое сопровождается сильной болью в пятке.



Врачи отметила, что для предотвращения болезни нужно выбирать сандалии, которые при ходьбе сгибаются так же, как и стопа. Если не выбрать такую обувь, нога ну получит нужной опоры, что может привести к излишнему напряжению в пяточном сухожилии и травмам.