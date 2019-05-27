27.05.2019, 19:14
Врачи заявили, что переутомление может довести до язвы и астмы
ИА «Ореанда-Новости». Психотерапевт Александр Федорович заявил, что усталость может стать причиной развития астмы и язвы желудка.
По его словам, усталость, а наряду с ней и астения и депрессия, являются признаками стресса. Когда он становится хроническим, могут развиться заболевания психосоматического характера, например, гипертония, астма или язва.
Медик отметил, что переутомление обычно является следствием городского стресса. В таких ситуациях реальную помощь может оказать только психотерапевт.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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