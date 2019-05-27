По его словам, усталость, а наряду с ней и астения и депрессия, являются признаками стресса. Когда он становится хроническим, могут развиться заболевания психосоматического характера, например, гипертония, астма или язва.

Медик отметил, что переутомление обычно является следствием городского стресса. В таких ситуациях реальную помощь может оказать только психотерапевт.