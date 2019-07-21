ИА «Ореанда-Новости» Учёные из США пришли к выводу, что продолжительные летние каникулы негативно влияют на здоровье учеников и учителей. В частности, на их психику.

Специалисты уверяют, что перед началом учебного года большинство из них переживает мощный стресс, передает MedikForum.

Деятели науки установили, что данные переживания снижают работоспособность и приводят к падению успеваемости учеников. Кроме того, у многих детей начинают развиваться «взрослые» болезни - повышенное артериальное давление, а также происходят сбои в работе нервной системы.

На основании этих наблюдений медики призвали сократить длительность каникул, а также порекомендовали показать ребёнка психологу перед началом учебного года.







