ИА «Ореанда-Новости». Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о росте числа заболеваний, вызванных паразитическими организмами криптоспоридиями, пишет «Лента.ру».



Отмечается, что эти паразиты живут в бассейнах. Они вызывают кишечные расстройства. Врачи предупреждают, что эти паразиты могут представлять серьёзную опасность для тех, у кого слабый иммунитет.



При криптоспоридиозе возникают рвота и диарея, которые длятся несколько недель, поэтому человек может не получать важные питательные вещества в достаточном количестве. В опасных случаях повышается риск смерти от недоедания и обезвоживания.