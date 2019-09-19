ИА «Ореанда-Новости». Британские медики сообщили, что использовать тушь для ресниц вредно для здоровья, пишут «Известия».



Тушь, по словам врачей, может вызвать раздражение, воспаление и возникновение инфекций. Член Британской ассоциации окулистов Чери Смит-Джейнс рассказала, что ежедневное использование туши может привести к повреждению «слезной пленки». Врач отметила, что особенно это актуально для тех, кто добавляет слюну в подсыхающую тушь.



Кроме того, врачи напомнили, что косметику необходимо смывать перед сном. В частности, если не смыть тушь, могут выпасть ресницы.