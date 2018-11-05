ИА «Ореанда-Новости». Есть ли связь между раковыми заболеваниями и использованием мобильных телефонов? На этот вопрос учёные из США искали ответ в течение 20 лет. В недавнем пресс-релизе объявляется, к каким выводам они пришли.

Это исследование признано одним из самых крупных и дорогостоящих в истории - на него затрачено 30 млн долларов. Его с 1999 года проводила Национальная токсикологическая программа США под управлением Национального института гигиены окружающей среды. Основной целью было понять, может ли излучение мобильного телефона со временем привести к развитию онкологических заболеваний. Издание «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что учёные нашли ответ на этот вопрос: да, может. Но с оговоркой: условия для возникновения рака довольно ограниченны и специфичны.

В эксперименте участвовали крысы и мыши, которые подвергались радиочастотному излучению высокого уровня - два года, каждый день по девять часов, с перерывами в 10 минут. При этом крыс облучали ещё до рождения, мышей - примерно с пятой недели жизни. Мощность излучения сопоставима со стандартами связи 2G, 3G. По окончании эксперимента у 5-7 процентов грызунов мужского пола выявили в сердце невриномы злокачественного характера, а у 2-3 процентов - глиомы (разновидность рака мозга) и опухоли надпочечников. Результаты у самок получились неоднозначными. У крыс и мышей в другой группе (контрольной), которая не подвергалась излучению, со здоровьем было всё в порядке.

На основании полученных результатов учёные утверждают, что существует связь между использованием мобильного телефона и образованием сердечной невриномы («ясное свидетельство»), а также с появлением рака мозга («некоторые свидетельства»).

Но есть и нюансы. Исследование начиналось ещё в конце ХХ века, и современные мобильники уже не работают с той же частотой (2G). Не рассматривались, например, стандарт 5G или сети Wi-Fi. К тому же грызуны были подвержены более мощному излучению, чем рядовой владелец телефона, комментирует старший научный сотрудник Джон Бухер. Излучение действует точечно, на ограниченные участки тела - там, где вы обычно держите телефон (а крысы получали его по всему телу). Но всё же учёные, а с ними и сторонние эксперты, единодушны: связь между развитием раковых опухолей и использованием мобильного телефона реальна.

Удивительно, что продолжительность жизни у самцов крыс в контрольной группе оказалась меньше, чем у «облучаемых». По мнению авторов эксперимента, это или случайность, или радиочастоты снижают воспаление при хронической нефропатии (возрастное заболевание у крыс).

Илья Фоминцев, исполнительный директор Фонда профилактики рака, считает, что для однозначного ответа на поставленный вопрос нужны более масштабные исследования на десятки лет, в которых участвовали бы сотни тысяч людей, а не мышей. Только так можно было бы доказать, например, то, что появление невриномы сердца - не случайность. Но в то же время данных о полной безопасности нет. Российские эксперты из НМИЦ онкологии имени Н.Н.Петрова уверены: хотя до сегодняшнего дня не зарегистрировано «всплесков» заболеваний раком головного мозга, не стоит отказываться от дальнейших исследований в данном направлении.