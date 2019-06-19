ИА "Ореанда-Новости" В новом городе Республики Татарстан Иннополис состоится Всероссийская робототехническая олимпиада. Соревнование будет длиться четыре дня – с 20 по 23 июня.

Всего ожидается приезд 545 участников, представляющих 52 российских региона. Свои таланты юные граждане будут демонстрировать в пяти номинациях. Среди них: «Мобильные интеллектуальные робототехнические системы», «Манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы», «Футбол роботов», «Основная» и «Творческая». Турнир включает в себя три возрастные группы.

В эти же дни в Иннополисе состоятся соревнование Innopolis Open. Оно пройдёт по пяти категориям: «Интеллектуальные беспилотные автомобили», «Интеллектуальные автономные необитаемые подводные аппараты», «Интеллектуальные беспилотные летательные аппараты», «Проекты интеллектуальных робототехнических систем», «Соревнования по робототехнике продвинутого уровня».

Конкурсная программа будет дополнена деловой составляющей – развитие робототехники и её интеграция в образование детей обсудят представители производства роботов и педагоги этой специализации. Деловая программа олимпиады будет представлена выступлениями тренеров победителей Олимпиады НТИ и спикеров крупных образовательных организаций.

Результатом проведения Всероссийской робототехнической олимпиады станет формирование на базе Университета Иннополис сборной Российской Федерации по этому направлению для дальнейшего участия во Всемирной олимпиаде. Проведение турнира запланировано на ноябрь текущего года, место проведения – Венгрия.