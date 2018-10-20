ИА «Ореанда-Новости» В среду должностные лица всемирного здравоохранения выразили глубокую озабоченность по поводу распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго, но пришли к выводу, что это еще не квалифицируется как международная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.

По меньшей мере 139 человек погибло во время вспышки болезни в провинции Северная Киву, граничащей с Угандой и Руандой. Борьба с инфекционными и смертельными заболеваниями в регионе осложняется спорадическими боями между правительственными силами и вооруженными ополченцами и нападениями на медицинских работников.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск распространения болезни из Конго в соседние страны возрос с высокого до очень высокого уровня. Она отметила ухудшение положения в области безопасности и заявила, что девять стран находятся под угрозой инфицирования.

Но экспертно-консультативный комитет, который встретился в среду, согласился с тем, что это ”не вспышка глобального значения", сказал председатель комитета доктор Роберт Штеффен журналистам в Женеве.

Несмотря на угрозу распространения болезни на региональном уровне, ни один случай инфекции не был экспортирован за границей Конго, сказал он, и международная поддержка для борьбы со вспышкой уже существует.

“У нас есть определенный оптимизм, что эта вспышка будет взята под контроль в разумные сроки”, - сказал он.

По мнению экспертов, объявление чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, имеет ряд недостатков.

Некоторые страны вводят ограничения на поездки, когда официально объявляются чрезвычайные ситуации. Это не только препятствует международной торговли, чем может быть оправдано вспышкой в одной отдаленной провинции, но и может помешать пострадавшей стране получить поставки и специалистов, необходимых ей для борьбы с эпидемией.

Другие эксперты выразили обеспокоенность в связи с этой вспышкой, заявив, что повстанцы в Северном Киву могут использовать объявленную чрезвычайную ситуацию для того, чтобы поставить правительство в неловкое положение, препятствуя усилиям, направленным на ее прекращение.