Отмечается, что избавление от ВИЧ стало возможным после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу.При этом газета сообщает, что, которая может обеспечить иммунитет к ВИЧ. Спустя столько лет у этого пациента также не найдено следов заболевания.Однако, по информации издания, специалисты в этой области говорят о том, что такой метод лечения не сможет стать массовым и универсальным из-за своей дороговизны. Кроме того, процедура сложная и рисковая, а количество нужных доноров небольшое.Кроме того, учёные пока не выяснили, является ли генетическая мутация у доноров единственным основанием для успеха операции, или же свою роль играет и противоборство клеток иммунной системы донора и больного.Ранее Минздрав России сообщал, что в России около 714 человек живут с диагнозом ВИЧ. Однако в Роспотребнадзоре говорят, что заболевших значительно больше – около 998 тысяч. Отмечается, что больше всего заболевших в России – это люди от 30 лет.