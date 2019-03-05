05.03.2019, 19:54
Второй пациент в мире полностью излечился от ВИЧ
ИА «Ореанда-Новости». В Британии учёные зафиксировали второй за всю историю случай, когда взрослый пациент был излечен от ВИЧ. Об этом сообщает газета The Guardian.
Отмечается, что избавление от ВИЧ стало возможным после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу.
Пациента проверили через три года после операции по пересадке и спустя 18 месяцев после окончания курса антиретровирусной терапии. Мужчину проверили с помощью высокоточных тестов – инфекции в его крови не обнаружено.
Однако учёные, которые проводили эксперимент, настроены скептически. Биолог Равиндр Гупт отметил, что об успехе говорить пока не приходится.
При этом газета сообщает, что в 2007 году таким же способом от ВИЧ избавили пациента из Германии. Ему также пересадили костный мозг от донора, имеющего редкую генетическую мутацию, которая может обеспечить иммунитет к ВИЧ. Спустя столько лет у этого пациента также не найдено следов заболевания.
Однако, по информации издания, специалисты в этой области говорят о том, что такой метод лечения не сможет стать массовым и универсальным из-за своей дороговизны. Кроме того, процедура сложная и рисковая, а количество нужных доноров небольшое.
Кроме того, учёные пока не выяснили, является ли генетическая мутация у доноров единственным основанием для успеха операции, или же свою роль играет и противоборство клеток иммунной системы донора и больного.
Ранее Минздрав России сообщал, что в России около 714 человек живут с диагнозом ВИЧ. Однако в Роспотребнадзоре говорят, что заболевших значительно больше – около 998 тысяч. Отмечается, что больше всего заболевших в России – это люди от 30 лет.
Отмечается, что избавление от ВИЧ стало возможным после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу.
Пациента проверили через три года после операции по пересадке и спустя 18 месяцев после окончания курса антиретровирусной терапии. Мужчину проверили с помощью высокоточных тестов – инфекции в его крови не обнаружено.
Однако учёные, которые проводили эксперимент, настроены скептически. Биолог Равиндр Гупт отметил, что об успехе говорить пока не приходится.
При этом газета сообщает, что в 2007 году таким же способом от ВИЧ избавили пациента из Германии. Ему также пересадили костный мозг от донора, имеющего редкую генетическую мутацию, которая может обеспечить иммунитет к ВИЧ. Спустя столько лет у этого пациента также не найдено следов заболевания.
Однако, по информации издания, специалисты в этой области говорят о том, что такой метод лечения не сможет стать массовым и универсальным из-за своей дороговизны. Кроме того, процедура сложная и рисковая, а количество нужных доноров небольшое.
Кроме того, учёные пока не выяснили, является ли генетическая мутация у доноров единственным основанием для успеха операции, или же свою роль играет и противоборство клеток иммунной системы донора и больного.
Ранее Минздрав России сообщал, что в России около 714 человек живут с диагнозом ВИЧ. Однако в Роспотребнадзоре говорят, что заболевших значительно больше – около 998 тысяч. Отмечается, что больше всего заболевших в России – это люди от 30 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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