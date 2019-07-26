ИА «Ореанда-Новости». Уменьшение количества слонов, живущих в Центральной Африке, способствует росту уровня углекислого газа в атмосфере. К такому неожиданному выводу, согласно публикации Nature Geoscience, пришли биологи из Соединенных Штатов Америки.

Леса вносят значительный вклад в круговорот углерода на Земле. Представленные в 2019 году, оценки показали, что если бы все свободное от человеческой деятельности и подходящих климатических условий место на Земле было засажено деревьями, то это вызвано ростом промышленности, если бы этот парниковый эффект оставался бы без контроля, значительно медленным и обезлесением, напротив, заставляет углекислый газ накапливать больше. Состояние лесов зависит не только от благосостояния окружающих территорий, но и от климата всей планеты, поэтому многие учёные сосредоточили своё внимание на вопросах: «сколько углерода поглощают леса?» и "что определяет этот показатель?"

Лесные слоны формируют своё окружение, служа рассеивателем семян и лесных «бульдозеров», когда они едят более ста видов фруктов, топчут кусты, валивают деревья и создают тропы и поляны. Их воздействие на окружающую среду также влияет на популяцию деревьев и уровень углерода в лесу, которые имеют существенные последствия для климата.