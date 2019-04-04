ИА «Ореанда-Новости». Знаменитый океанограф и председатель общества "Будущее океана" Жан-Мишель Кусто заявил, что выпуск млекопитающих из «китовой тюрьмы» в Приморье может занять длительное время.

«Возможно, для этого потребуются годы», – сказал он.

Жан-Мишель Кусто прибыл в Россию для консультации российских учёных по выпуску косаток и белух из бухты Средняя в Приморье. Ранее стало известно, что животные были незаконно выловлены для продажи в Китай. Южно-Сахалинский городской суд постановил выпустить животных в естественные условия, для чего и был создан консилиум учёных.

По мнению Кусто, выпускать косаток и белух необходимо там, где они были пойманы. Он отметил, что все животные разные и время выпуска будет также разным.

Ранее у Кусто был опыт по выпуску в дикую природу морских млекопитающих. Он занял 4,5 года – это время ушло на обучение животных охотиться самостоятельно и не зависеть от человека.