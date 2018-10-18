ИА «Ореанда-Новости» Ученые в Лондоне вырастили биоинженерный пищевод, который успешно имплантировали мышам.Ученые в Лондоне вырастили биоинженерный пищевод, который успешно имплантировали мышам.

Работы, опубликованные в Nature Communications, возглавили ученые в UCL Great Ormond Street Institute of Child Health (ICH), Great Ormond Street Hospital (GOSH) и the Francis Crick Institute.

Команда надеется, что исследование в конечном итоге может привести к клиническим испытаниям выращенных в лаборатории пищевых трубок для детей, родившихся с поврежденной или отсутствующей частью их пищевода.

Пищевод представляет собой сложный, многослойный орган, состоящий из нескольких типов тканей, который действует как трубка, несущая пищу и жидкость изо рта в желудок.

Команда использовала крысиный пищевод, который был лишен клеток, оставив после себя коллагеновый каркас.

Они засеяли его мышечной и соединительной тканью ранней стадии от мышей и людей, а также другими ранними клетками грызунов, которые формировали подкладку внутри органа.

Использование стволовых клеток разных видов позволило исследователям дифференцировать происхождение каждого типа ткани, которая развивалась. 2 см секции пищевода были имплантированы в брюшную полость мышей.

Доктор Паола Бонфанти, соавтор и руководитель группы в Институте Фрэнсиса Крика и в UCL Great Ormond Street Hospital Institute of Child Health (ICH), сказала: "Мы были поражены, увидев, что наша спроектированная ткань имела как структуру, так и функцию здорового пищевода, и подключилась к близлежащим кровеносным сосудам в течение недели после трансплантации."

Участки пищевода были способны к мышечному сокращению, которое необходимо для перемещения пищи вниз к желудку.

Согласно статистике, примерно один из 3000 младенцев в мире рождается с аномалиями пищевода, как правило, с разрывом между верхним и нижним отделами, или там, где он не соединяется с желудком.

Профессор Паоло де Коппи, соавтор и консультант-хирург в Gosh и руководитель отдела стволовых клеток и регенеративной медицины в ICH, сказал: "Это важный шаг вперед для регенеративной медицины, приближая нас к лечению, которое выходит за рамки восстановления поврежденных тканей и предлагает возможность отторжения органов и тканей для трансплантации."