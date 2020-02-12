ИА «Ореанда-Новости» . Китайская корпорация Xiaomi выпустила новый многофункциональный инфракрасный детектор Smoovie для сохранения конфиденциальности, борьбы с кражами и потерями предметов и сканирование местности. Об этом сообщает издание «Planet Today».

Новый антишпионский гаджет может сканировать комнаты на наличие скрытых камер. Кроме того, аппарат поставляется со встроенным чувствительным датчиком вибрации, а значит, устройство можно использовать в качестве защиты от кражи или потери вещей. Гаджет просто крепится к предмету, вибрируя и подавая сигналы тревоги в случае потери.

Аппарат весит всего 34 грамма, и в настоящее время продается за 14 долларов.