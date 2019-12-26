26.12.2019, 18:51
Якутская школьница нашла мумию лемминга
ИА «Ореанда-Новости». Якутская школьница нашла мумию лемминга в 2016 году. Спустя 3 года палеонтологи представили данные по радиоуглеродному анализу.
Найденная мумия принадлежит леммингу, который жил около 41,5 тысяч лет назад. Грызун был найден девочкой на побережье реки Тирехтях. Палеонтологи указали, что внутренние органы животного не уцелела, а скелет и зубы сохранились. Возраст мумии был определён именно по скелету лемминга. Грызун принадлежал к виду Lemmus sibiricus.
По данным учёных, лемминг жил на Земле до плейстоцена. Такие выводы были сделаны по положению грызуна. Его тело было вытянуто, а лапы прижаты к телу. Мумификация животного произошла при наступлении вечной мерзлоты.
Найденная мумия принадлежит леммингу, который жил около 41,5 тысяч лет назад. Грызун был найден девочкой на побережье реки Тирехтях. Палеонтологи указали, что внутренние органы животного не уцелела, а скелет и зубы сохранились. Возраст мумии был определён именно по скелету лемминга. Грызун принадлежал к виду Lemmus sibiricus.
По данным учёных, лемминг жил на Земле до плейстоцена. Такие выводы были сделаны по положению грызуна. Его тело было вытянуто, а лапы прижаты к телу. Мумификация животного произошла при наступлении вечной мерзлоты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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