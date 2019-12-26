Грызун был найден девочкой на побережье реки Тирехтях. Палеонтологи указали, что внутренние органы животного не уцелела, а скелет и зубы сохранились. Возраст мумии был определён именно по скелету лемминга. Грызун принадлежал к виду Lemmus sibiricus.По данным учёных, лемминг жил на Земле до плейстоцена. Такие выводы были сделаны по положению грызуна. Его тело было вытянуто, а лапы прижаты к телу.



