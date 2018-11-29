ИА «Ореанда-Новости» "Яндекс" планирует представить свой совершенного новый продукт - первый смартфон. Презентация гаджета пройдёт 5 декабря 2018 года. Ранее уже было известно, что ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал о технических характеристиках и прочих возможностях "Яндекс.Телефона".

Объём оперативной памяти смартфона составит 4 Гб, а также в нём имеется 64 Гб встроенной. Диагональ экран довольно большая, она составит 5,65 дюйма с разрешением Full HD. Ко всему прочему смартфон будет оснащён чипом NFC.

В начале июля стало известно, что "Яндекс" готовится выпустить собственный смартфон. По данным сайта, устройство называется "Смартфон Яндекс.Телефон", его торговая марка — "Яндекс". Изготовителем является АО Yandex Services AG, которое расположено в швейцарском Люцерне. Модели телефона присвоен номер YNDX-000SB.

Презентацию компания "Яндекс" уже подготовила и на следующей неделе представит её, но анонса о появлении телефона в продаже пока не было.

По предварительным данным первая партия смартфонов может появиться к осени. Предположительно, количество телефонов составит около 20 тысяч штук, а цена каждого смартфона будет начинаться от 15 тысяч рублей.