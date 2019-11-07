ИА «Ореанда-Новости». Компания «Яндекс» показала робота, который называется «Яндекс.Ровер», пишет «Коммерсант».



Робот представляет собой своеобразный луноход высотой около полуметра. Он будет перевозить небольшие грузы по городу. Его скорость примерно равно скорости пешехода.



Сейчас тестовые роботы доставляют документы от главного офиса компании до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве. Робот может распознавать объекты вокруг, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать людей и животных.