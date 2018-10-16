ИА «Ореанда-Новости». Яндекс будет тестировать в Москве на территории «Сколкова» сервис для вызова такси без шофёра – беспилотного такси. Автомобиль, который не управляется человеком, а имеет автоматизированное управление, будет доступен через приложение «Яндек.Такси», но только резидентам «Сколково». Для них услуга будет бесплатной.

Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково», поделился новостью, что они подписали с генеральным директором «Яндекса» Еленой Буниной соглашение, согласно которому, на территории «Сколково» будет тестироваться услуга беспилотных такси. Об этом руководители сообщили на форуме «Открытые инновации».

Резиденты инновационного центра дадут согласие на участие в тестировании беспилотных такси. Машину они смогут вызывать с помощью приложения «Яндекс.Такси» на смартфоне. Все поездки для резидентов будут бесплатны. Для этого для резидентов центра компания «Яндекс» специально интегрирует функцию вызова беспилотника в «штатную» систему городского транспорта.

В пресс-службе «Яндекса» подчеркнули, что эта задумка стала первым шагом, чтобы сделать беспилотные автомобили «массовым городским транспортом, будничным явлением повседневной жизни».

– Для нас это очень важный шаг в развитии транспорта будущего, — цитирует РИА Новости слова представителя пресс-службы интернет-компании.

Современные технологии позволяют компьютеру машины следить за дорожной обстановкой, объезжать препятствия, при этом алгоритм никогда не устает, не отвлекается, не нарушает ПДД. В компании считают, что беспилотные машины являются одним из самых безопасных видов транспорта.

Напомним, разработка «Яндексом» беспилотников началась в конце 2016 года, разрабатывалась технология, которая позволит автомобилю осуществлять поездки без присутствия человека за рулём.

В феврале 2018 года беспилотный автомобиль «Яндекса» впервые проехал по улицам Москвы после снегопада, а в июне состоялась значимая длительная поездка – беспилотник преодолел 789 километров от Москвы до Казани.

В конце лета запустили тестовые поездки на беспилотных автомобилях для жителей Иннополиса в Татарстане. Там ежедневно ездят два беспилотных автомобиля, открыты пять точек посадки и высадки пассажиров рядом с ключевыми городскими объектами.