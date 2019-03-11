ИА «Ореанда-Новости». Японское правительство объявило о старте программы уничтожения космического мусора, отловленного на орбите Земли. Разработка новых технологий начнётся 1 апреля, сообщает ТАСС, цитируя публикацию газеты Tokyo Shimbun.

Правительство Японии объявило, что с 1 апреля текущего года начинается масштабная работа по сбору и уничтожению крупного мусора на орбите Земли. Для этого будут разработаны особые технологии. Правительство планирует привлекать к программе частный капитал.

Отлов и утилизация крупных предметов, засоряющих орбитальное пространство - животрепещущая тема, но прежде ни одно государство не предлагало решений этой проблемы. В частности, необходимо снять с орбиты и уничтожить отделившиеся ступени ракет-носителей. Их диаметр составляет около 5 метров, длина - от 10 до 15 метров. Отловить и уничтожить настолько крупный мусор до сих пор не удавалось. Если Япония разработает необходимую технологию, это станет знаковым событием в истории освоения околоземного пространства.

Японские специалисты должны будут создать спутник, который будет захватывать крупный космический мусор, затем автоматически выводить захваченный предмет на снижающуюся орбиту. В дальнейшем такой мусор будет просто сгорать в плотных слоях атмосферы. Первый японский спутник - пока экспериментальный - планируется запустить уже в 2024 году. Пробный отлов космического мусора и его уничтожение рассчитаны на 2025 год.

Руководство страны предлагает участвовать в проекте частным компаниям. В дальнейшем очистка орбитального пространства станут приватизированной. Проведение таких мероприятий на коммерческой основе в Японии называют перспективным бизнесом.

В наступающем финансовом году правительство Японии выделит на разработки новых технологий около 300 млн иен - это свыше $2,7 млн.



