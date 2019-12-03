ИА «Ореанда-Новости». Японские учёные создали виртуального горнолыжного инструктора, сообщает «N+1».

Разработку проводили научные сотрудники Токийского технологического института под руководством Флориана Перентендера, Такаюки Нодзава, Хидеки Коике. Учёные скопировали движения опытных горнолыжных инструкторов и перенесли их в виртуальную реальность.

На тренируемого одевались VR-очки и датчики движения ног. После этого включалась обучающая программа. Таким образом учёные могли считывать движение ног добровольцев и сравнивать их с профессиональными навыками. В научном эксперименте участвовали 80 добровольцев, которые улучшили свои навыки после обучающей программы.