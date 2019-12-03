03.12.2019, 13:59
Японские учёные создали виртуального горнолыжного инструктора
ИА «Ореанда-Новости». Японские учёные создали виртуального горнолыжного инструктора, сообщает «N+1».
Разработку проводили научные сотрудники Токийского технологического института под руководством Флориана Перентендера, Такаюки Нодзава, Хидеки Коике. Учёные скопировали движения опытных горнолыжных инструкторов и перенесли их в виртуальную реальность.
На тренируемого одевались VR-очки и датчики движения ног. После этого включалась обучающая программа. Таким образом учёные могли считывать движение ног добровольцев и сравнивать их с профессиональными навыками. В научном эксперименте участвовали 80 добровольцев, которые улучшили свои навыки после обучающей программы.
Разработку проводили научные сотрудники Токийского технологического института под руководством Флориана Перентендера, Такаюки Нодзава, Хидеки Коике. Учёные скопировали движения опытных горнолыжных инструкторов и перенесли их в виртуальную реальность.
На тренируемого одевались VR-очки и датчики движения ног. После этого включалась обучающая программа. Таким образом учёные могли считывать движение ног добровольцев и сравнивать их с профессиональными навыками. В научном эксперименте участвовали 80 добровольцев, которые улучшили свои навыки после обучающей программы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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