ИА «Ореанда-Новости». Сегодня ночью японский Зонд "Хаябуса-2" сбросит бомбу весом 15 кг на астероид Рюгю. Он уже начал сближение с ним. Сброс бомбы позволит взять первичные образцы материи Солнечной системы.

«Чистые» образцы учёные намерены взять с целью раскрытия механизмов формирования кратеров на малых небесных телах. Изначально зонд «взорвёт» астероид, а после соберёт его обломки. Бомба содержит 4,5 килограмма октогена и устроена таким образом, что взрывная сила ударит в сторону поверхности астероида. Помимо частиц, "Хаябуса-2" получит серию фотографий во время взрыва, сделанных "сбоку".

Подрыв бомбы приведёт к формированию кратера и выбросу части материи нижних слоёв грунта астероида. Это случится в 5 часов 13 минут по московскому времени 5 апреля.