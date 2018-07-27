ИА «Ореанда-Новости». В Японии ученые применили новую методику лечения болезни Альцгеймера.

Сообщается, что на протяжении нескольких лет проводились исследования по возможности применения ультразвуковых волн для лечения данного заболевания без каких-либо негативных последствий для человеческого организма и организма животных.

Напомним, что болезнь Альцгеймера предполагает проявление затруднительностей в работе мозга, так как его клетки получают недостаточное количество кислорода, а также необходимых питательных веществ, участвующих в нормальной работе органа. Такое происходит из-за плохого снабжения клеток головного мозга кровью. Проявляется болезнь Альцгеймера в виде проблем с краткосрочной и долгосрочной памятью, нарушением временной ориентации, а также снижением уровня интеллекта у человека.

Стало известно, что эксперимент проводился в Японии на двух группах лабораторных мышей. Первой группе в ходе хирургического вмешательства искусственно затруднили кровоток в мозге. Вторая группа получила внедренные симптомы, схожие по типу с теми, что проявляются при болезни Альцгеймера.

После успешной подготовительной стадии, японские ученые провели работу с мозгом пациентов.



Они воздействовали на клетки органа с помощью ультразвуковых волн. Под их воздействием началась активная выработка специального фермента, который принимает активное участие в построении кровеносных сосудов головного мозга. В связи с этим учеными наблюдалось серьезное улучшение в мозговой деятельности у лабораторных мышей из обеих проверяемых групп. При применении данной процедуры исследователи не выявили никаких негативных побочных эффектов.

По заявлению ученых из Японии, данный метод терапии может беспрепятственно использоваться при лечении болезни Альцгеймера у людей. Он совершенно безопасен, не вызывает никаких негативных побочных эффектов.



Также данная процедура не предполагает хирургического вмешательства и применения анестезии, некоторые виды которой могут быть опасны для аллергиков.

Ранее лечение болезни Альцгеймера в большинстве случаев предполагало медикаментозную терапию. Но лекарственные препараты было довольно сложно подобрать из-за многофакторности появления заболевания и сложности определения стадии развития болезни. С появлением ультразвуковой терапии данные трудности больше не будут оказывать серьезного влияния на лечение.