Напомним, что форум состоится в следующем году.

С официальным визитом Россию посетил южнокорейский министр планирования и финансов Хон Нам Ги ещё в сентябре текущего года. Он посетил инновационный центр «Сколково», ознакомился с его структурой и механизмами его функционирования. Ключевыми вопросами минувшей встречи стало обсуждение создания инвестиционного фонда, совместного для Южной Кореи и России, и взаимный выход южнокорейских и отечественных организаций на рынки обоих государств. По информации, предоставленной председателем фонда «Сколково» Аркадием Дворковичем, приоритетным направлением в деятельности инвестиционного фонда является международное сотрудничество. Это поможет отечественным компаниям выйти на мировой рынок. Важность развития связей между странами подчеркнул и южнокорейский посол в России Сок Бэ Ли.

Результатом встречи стало участие представителей Южной Кореи в качестве соорганизаторов Девятого Международного форума «Открытые инновации – 2020». Этот форум также будет приурочен 30-летию установления дипломатических связей между Южной Кореей и Россией, а также 10-летию со дня основания фонда «Сколково».

Следует отметить, что Южная Корея в последнее время вышла в лидеры стран, практикующих инновационные проекты в экономической сфере. Здесь активно развивается электроника, автомобилестроение и система здравоохранения. Кроме того, Южная Корея озаботилась мобильной связью, которая обладала бы высокой скоростью и покрыла бы территорию всей страны. Технология 5G в этом государстве запущена для коммерческого использования – никто из стран пока ещё не пришёл к этому решению.