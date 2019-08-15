ИА «Ореанда-Новости». Международная группа астрономов пришла к выводу, что, то есть планетным зародышем. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали данные, полученные космическим зондом Juno, который изучил гравитационное поле планеты для получения информации о внутренней структуре и составе газового гиганта. Результаты наблюдений согласуются с моделями, которые предполагают, что ядро планеты представляет собой фрагментированные твердые породы, смешанные с пузырями газообразного водорода.

Согласно моделям формирования планет, на ранних этапах в недрах должна накапливаться большая часть тяжёлых элементов, создавая компактное плотное ядро. Когда протопланета начинает притягивать газ, уже нет твердых частиц, которые могли бы сформировать переходные слои между ядром и менее плотными слоями газового гиганта. Однако недра Юпитера не соответствуют этой картине.

Учёные выяснили, что «размытость» ядра лучше всего может объясняться столкновением Юпитера с другим большим небесным телом на ранних стадиях формирования Солнечной системы. Лобовой удар разрушил изначально компактное ядро и смешал тяжёлые элементы с оболочкой из газов. Подобное могло произойти и с Сатурном.