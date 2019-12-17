Такой вывод сделали учёные из Медицинской Школы в Сент-Луисе при университете Вашингтона под руководством Филипа Спинелла. Группа научных сотрудников провела исследования по данным с 2014 по 2018 года из 50 медклиник, которые делают переливания крови детям Африки и Европы. Сотрудники Медшколы изучили и обследовали состояние около 1,5 тысяч критических пациентов, половина из которых получали свежие эритроциты, а вторая половина – замороженные.Показатели всех несовершеннолетних, которые участвовали в исследовании, одинаково хорошие вне зависимости от состояния переливаемой крови.