ИА «Ореанда-Новости» . «Роскосмос» объявил. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщается на сайте корпорации.

Отмечается, что такое решение было принято государственной комиссией на прошедшем заседании. Причиной переноса стала необходимость получения экспериментального подтверждения от специалистов московского завода-изготовителя технического решения по устранению выявленного на космодроме Байконур замечания к одной из систем ракеты-носителя.

«Окончательное решение о возможности пуска будет принято завтра утром по итогам доклада технического руководства членам Государственной комиссии», — говорится в пресс-релизе.

Ранее запуск ракеты «Протон-М», который должен был состояться с космодрома Байконур в Казахстане 21 июня, был перенесен из-за выявленных замечаний к космической обсерватории «Спектр-РГ», которую должны вывести на орбиту. После этого было принято решение снять ракету со стартового стола космодрома Байконур.

По словам замглавы «Роскосмоса» по космическим комплексам и системам Михаила Хайлова, запуск можно было провести и в конце июня, но с учетом уникальности аппарата было принято решение не рисковать.

«Протон-М» — ракета-носитель тяжёлого класса, предназначенная для запусков различных космических аппаратов по государственным и коммерческим программам. «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» позволяет выводить на геопереходную орбиту полезную нагрузку массой более 6 т, а непосредственно на геостационарную орбиту — до 3,3 т.

«Спект-РГ» является совместной разработкой России и Германии и представляет собой орбитальную астрофизическую обсерваторию.