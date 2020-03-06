ИА «Ореанда-Новости» . Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ», который должен был пройти на космодроме во Французской Гвиане, отложили на начало апреля текущего года. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Ракета-носитель российского производства со спутником оптической разведки «Falcon Eye 2» запустится с космического комплекса Куру в апреле. Ранее сообщалось о том, что пуск «Falcon Eye 2» перенесли с 6 на 7 марта текущего года. Причиной переноса даты стали возникшие трудности с разгонным блоком аппарата.

Представители Гвианского космического центра заявили, что было принято решение заменить блок модели «Фрегат» на более эффективный для запуска спутника с системой оптической и электронной разведки. Подготовка нового блока должна занять какое-то время, именно поэтому старт ракеты отложили до апреля.