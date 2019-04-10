ИА «Ореанда-Новости» Вблизи Антальи в водах Средиземного моря было найдено торговое судно, перевозившее медные слитки общим весом 1,5 т, предположительно корабль затонул 3,6 тыс. лет назад. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Артефакт на морском дне изучили учёные-археологи из анталийского Средиземноморского университета. По словам губернатора Антальи Мунира Караоглу, найденное судно – прорыв в подводной археологии.

Специалисты предполагают, что судно относится к 1600 году до н.э, корабль перевозил самые первые промтовары в мире.По мнению археологов, торговое судно направлялось на остров Крит, а причиной его гибели мог стать шторм.