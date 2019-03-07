ИА «Ореанда-Новости». Исследователи рассказали, как можно защититься от заболеваний сердца и снизить риск инсульта, просто завтракая и реже включая телевизор. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.

Новое исследование представлено на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии. Согласно ему, у людей, которые проводили меньше времени за просмотром телевизора и регулярно полноценно завтракали, в кровеносных сосудах было меньше отложений, а их артерии были более эластичными, чем у других. Соответственно, их с меньшей вероятностью подстерегают заболевания сердца или инсульт. Исследование поддержано грантом Греческого кардиологического общества (Hellenic Cardiology Society).

Сотириос Цаламандрис, учёный-кардиолог из Афинского национального университета (Греция), ведущий автор исследования, заявил, что на возникновение заболеваний сердца влияет множество факторов, и подчеркнул, что необходим комплексный подход к профилактике таких проблем.

Исследователи анализировали сведения об образе жизни 2 000 жителей города Коринф (Греция), в возрасте 40 - 99 лет. Это были данные о состоянии здоровья коринфян, о том, как влияют на него факторы окружающей среды. Учёные предложили им несколько тестов, которые позволили определить состояние артерий. В частности, это было УЗИ для определения толщины стенок артерий, чтобы выявить отложения (и, следовательно, определить риск развития инсульта). Также определяли, с какой скоростью распространяется пульсовая волна в бедренной артерии.

У испытуемых, которые вели в основном сидячий образ жизни, вероятность появления в кровеносных сосудах опасных бляшек была выше, чем у тех, кто реже включал телевизор. Просмотр телепередач более 21 часа в неделю (в сравнении с теми, кто тратит на это менее 7 часов в неделю) увеличил риск повышенного кровяного давления на 68%, возникновения диабета - на 50%. Кроме того, у 15% испытуемых, которые привыкли пропускать завтрак, выявлена пониженная эластичность артерий - но подобное наблюдалось лишь у 8,7% тех, кто привык есть высокоэнергетический завтрак.

Учёные доказали, что даже физическая активность с небольшими энергозатратами, например, работа по дому, значительно улучшает здоровье. Артерии становятся более здоровыми, если человек употребляет высокоэнергетический завтрак (20% от ежедневного потребления калорий), в который входят молоко, сыр, хлеб, хлопья.