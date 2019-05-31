Такое станет возможным после прихода сюда четырёх крупных производств.Экспертный совет особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Санкт-Петербург" получил заявки от таких компаний как ООО «АТМ», ООО «ЭмСиЭнЭс Полиуретан РУС», ООО «Биоген» и ООО «НПЦ «ЛКТ». Совет одобрил эти производства в качестве статуса резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург".При успешной реализации этих планов в Санкт-Петербурге смогут найти работу 555 человек. Именно столько рабочих мест запланировано новыми резидентами.Представители потенциальных "жителей" особой экономической зоны ссылаются на тот факт, что это в интересах компании - коммерческая тайна. Однако, известно, что ООО "АТМ" занимается реализацией систем пожарной автоматизации и систем видеонаблюдения, ООО «ЭмСиЭнЭс Полиуретан РУС» - производством и продажей пластмасс и синтетических смол в первичных формах, ООО "Биоген" - производством фармацевтической продукции, а ООО «НПЦ «ЛКТ» - производством турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей.Особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Санкт-Петербург" расположена на территории посёлка Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга (участок «Нойдорф» площадью в 18,99 гектаров) и Приморского района Санкт-Петербурга (участок «Новоорловская» площадью в 163,33 гектаров).