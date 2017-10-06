ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Калужский завод "ПСМА Рус" выпустил 100-тысячный внедорожник Mitsubishi с момента запуска локального производства полного цикла в ноябре 2012 года.

В настоящий момент предприятие выпускает самый продаваемый внедорожник марки – Outlander, а также ряд автомобилей для Группы PSA. Ранее было объявлено о возобновлении локального производства Mitsubishi Pajero Sport, для чего будут созданы дополнительные 440 рабочих мест и введены две смены.

Как отмечается, местное производство популярных моделей имеет важное значение для роста продаж марки и позволит Mitsubishi Motors полноценно участвовать в восстановлении экономики России.