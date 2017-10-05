ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АИЖК передало администрации Челябинска земельный участок площадью 29 га. Участок, на территории которого располагается заброшенный сад плодово-ягодных культур, предполагается использовать для создания городского парка.

Земельный участок (кадастровый номер 74:36:0325003:35) находится в северо-восточной части города. На территории участка находится объект культурного наследия областного значения - монастырская заимка "Плодушка", образованная в 1864 году.

Участок безвозмездно передан по ходатайству главы Челябинска Евгения Тефтелева. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин рассказал, что жители неоднократно обращались к властям с просьбой облагородить территорию.

"В настоящее время в Челябинской области большое внимание уделяется благоустройству и формированию комфортной среды для жизни людей. Городской парк, который планируется разбить на месте монастырской заимки "Плодушка", будет иметь для города не только историческое, но и культурное значение. Земельный участок имеет удачное расположение. Находится в центре Ленинского района - одного из самых густонаселённых в Челябинске. Думаю, будущий парк станет прекрасным местом отдыха и досуга горожан", - подчеркнул глава регионального минстроя.

История "Плодушки" началась в 1864 году, когда женскому Одигитриевскому монастырю была отведена земля под заимку рядом со смолинскими хуторами. Послушницы организовали приусадебное хозяйство - на подворье были поля и сады, пасека, скотный и конный двор, большой фруктовый сад и теплицы, в которых, помимо привычных огурцов и помидоров, монахини выращивали даже грецкие орехи, абрикосы и виноград. В советское время по инициативе Ивана Мичурина на основе монастырского сада было организовано первое в Уральском регионе научно-исследовательское учреждение по садоводству - Уральская зональная плодово-ягодная опытная станция. Отсюда получили распространение многие садовые культуры, ранее не произраставшие на Южном Урале.

АИЖК в рамках Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" обладает полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и неиспользуемыми правообладателями. В настоящее время агентские полномочия АИЖК установлены в отношении земельных участков в большинстве регионов России.