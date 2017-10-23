ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АИЖК безвозмездно передало земельный участок на западе Москвы жилищно-строительному кооперативу "Никулино", пайщиками которого являются 76 артистов Большого театра.

В кооператив также входят преподаватели Московского государственного педагогического университета, Московской государственной академии хореографии и работники Минобрнауки России.

Земельный участок площадью 7,3 тысячи кв. м расположен по адресу: проспект Вернадского, владение 88. На участке планируется построить многоэтажный жилой дом с 248 квартирами.

Формат ЖСК за счёт безвозмездно предоставленного земельного участка и минимизации девелоперских расходов позволит гражданам получить жильё по цене от 90 тысяч рублей за кв. м., что меньше рыночной стоимости примерно в два раза.

АИЖК передаёт в безвозмездное пользование ЖСК земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, для строительства многоквартирных домов, домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства, объектов инженерной инфраструктуры. Таким образом, денежные средства граждан - членов кооператива - идут только на оплату расходов, связанных со строительством. С учётом текущих цен на покупку либо аренду земельного участка это позволяет значительно сэкономить, а значит, обеспечить снижение конечной стоимости жилья для граждан. В свою очередь, самостоятельный контроль за расходами на проектные работы и за ходом строительства позволяет участникам кооператива избегать необоснованных затрат.

При этом возможности АИЖК по предоставлению земельных участков под строительство напрямую зависят от активного содействия правообладателей федеральных земельных участков в процессе их вовлечения.