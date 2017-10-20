ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дочернее предприятие АЛРОСА, «Алмазы Анабара», добыло крупный жёлтый алмаз массой 34,17 карата. Это самый крупный алмаз фантазийного жёлтого цвета, добытый компанией в этом году.

Алмаз, добытый на россыпи «Эбелях», имеет размеры 20,17 х 19,65 х 15,1 мм. Это прозрачный кристалл насыщенного жёлтого цвета с одним небольшим светлым включением в промежуточной зоне.

До конца октября камень будет доставлен в «Единую сбытовую организацию АЛРОСА» («ЕСО АЛРОСА») в Москве, где специалисты компании смогут дать ему более детальную и точную оценку.

«Этот год для АЛРОСА уже побил рекорд по количеству крупных цветных камней. Раньше цветные алмазы массой более 10 карат попадались в среднем один раз в год. В этом году мы имеем уже несколько крупных цветных камней, и этот жёлтый алмаз массой 34,17 карата – пока что самый большой из всех», − сказал директор филиала «ЕСО АЛРОСА» Евгений Агуреев.