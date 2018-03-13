13.03.2018, 14:10
АЛРОСА досрочно погасила банковские кредиты в размере $450 млн
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО), мировой лидер по объёмам добычи алмазов, досрочно погасила банковские кредиты в размере $450 млн.
АЛРОСА досрочно погасила банковский кредит в размере $250 млн, а также часть банковского кредита в размере $200 млн, привлечённые у Росбанка и Райффайзенбанка в декабре 2017 года соответственно, вследствие чего долг АЛРОСА снижен более чем на 27% - до $1,17 млрд долларов США.
Погашение банковских кредитов было осуществлено за счёт денежных средств, полученных в результате проведённого в феврале 2018 года аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА.
"В рамках реализации мероприятий по повышению эффективности использования источников ликвидности АЛРОСА досрочно погасила краткосрочные банковские кредиты в размере $450 млн. В результате эффект от экономии на процентных платежах составит $9 млн и позитивно отразится на финансовых результатах АЛРОСА за 2018 год", - отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
АЛРОСА досрочно погасила банковский кредит в размере $250 млн, а также часть банковского кредита в размере $200 млн, привлечённые у Росбанка и Райффайзенбанка в декабре 2017 года соответственно, вследствие чего долг АЛРОСА снижен более чем на 27% - до $1,17 млрд долларов США.
Погашение банковских кредитов было осуществлено за счёт денежных средств, полученных в результате проведённого в феврале 2018 года аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА.
"В рамках реализации мероприятий по повышению эффективности использования источников ликвидности АЛРОСА досрочно погасила краткосрочные банковские кредиты в размере $450 млн. В результате эффект от экономии на процентных платежах составит $9 млн и позитивно отразится на финансовых результатах АЛРОСА за 2018 год", - отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
Источник: Алроса