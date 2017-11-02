ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АЛРОСА подвела итоги международного аукциона по продаже алмазов специальных размеров – массой от 10,8 карата и выше, который проводился на территории Евразийского алмазного центра (ЕАЦ) во Владивостоке.

Предпоказы алмазов были организованы Единой сбытовой организацией (ЕСО) АЛРОСА и филиалом АЛРОСА во Владивостоке в период с 16 по 27 октября.

Всего компания реализовала 66 камней общей массой 1084 карата. Суммарная выручка от продаж составила $9 млн. Стоимость самого дорогого алмаза массой 40,47 карат превысила $1 млн.

Помимо алмазов специальных размеров, филиал АЛРОСА во Владивостоке реализует регулярный ассортимент – алмазы ювелирного качества массой менее 10,8 карата, технические алмазы, а также бриллианты.