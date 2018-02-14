ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году компания «АЛРОСА» вышла на рекордный уровень алмазодобычи. Такой объём был в последний раз зафиксирован в 1990 году. Об этом доложил генеральный директор акционерной компании «АЛРОСА» Сергей Иванов Президенту России Владимиру Путину.

«Компания вышла на рекордный уровень алмазодобычи по итогам 2017 года. Такой объём был в последний раз зафиксирован в 1990 году. Мы добыли почти 40 миллионов карат алмазов», – проинформировал главу государства глава компании «АЛРОСА» Сергей Иванов.

В конце прошлого года на россыпных месторождениях дочерней структуры «АЛРОСЫ» компанией «Алмазы Анабара» были добыты два уникальных алмаза. Драгоценные камни нашли на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината.

«Это самые дорогие по стоимости алмазы, добытые за всю историю российской и советской алмазодобычи. Это уникальный розовый алмаз – 28 карат – уникальных цветовых характеристик», - пояснил глава «АЛРОСА».

Наиболее крупный из найденных алмазов массой 97,92 карата – прозрачный камень с желтоватым оттенком в форме октаэдра с незначительными включениями сульфидов и оливинов в промежуточной и приповерхностной зонах. Он имеет размеры 26 х 17 х 21 мм.