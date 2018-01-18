АЛРОСА в 2018 году продолжит бесплатные программы скрининга здоровья для рабочих
18.01.2018, 15:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В конце 2017 года АЛРОСА впервые провела бесплатный медицинский скрининг для сотрудников по двум программам: "Мужское здоровье" и "Профилактика и ранняя диагностика заболеваний органов пищеварения". Обследование проводилось с 25 октября по 28 декабря, его основной целью стали ранняя диагностика и профилактика заболеваний. За два месяца реализации программы проверку прошли более 5 тысяч человек. В 2018 году программа скрининга будет продолжена.
Скрининговая программа проходила на базе здравпунктов АЛРОСА на четырёх производственных площадках: в Удачном, Айхале, Мирном и Ленске. Обследование проводили специально приглашённые специалисты международного медицинского центра "СОГАЗ", имеющие большой опыт в организации профосмотров работников крупных предприятий с целью профилактики и предупреждения заболеваний.
Проверить своё здоровье по двум программам смогли 5425 работников компании, это 90% всех приглашённых на скрининг сотрудников. По программе "Мужское здоровье" проверились 2736 работников в возрасте от 40 лет, по программе "Профилактика и ранняя диагностика заболеваний органов пищеварения" скрининг прошли 2689 работников в возрасте от 45 лет.
Подобные проверки здоровья позволяют выявлять заболевания на ранних, бессимптомных стадиях, на которых лечение наиболее эффективно. В ходе скрининговой программы сотрудники прошли УЗИ внутренних органов, были собраны анализы различных биоматериалов, медики давали бесплатные консультации и рекомендации.
Общее финансирование программы скрининга в 2017 году составило около 30 млн рублей.
Александр Терентьев, вице-президент АЛРОСА:
"В общей сложности в 2017 году скрининг прошли 90% приглашённых на обследование работников. Это отличный показатель, который говорит о том, что люди готовы обследоваться и заинтересованы в подобных программах. Видя такой положительный отклик, мы, скорее всего, будем расширять программу скрининга и в последующие годы. Ранняя диагностика и своевременное лечение – это лучший залог здоровья людей".
В 2018 году добровольное медицинское обследование работников компании продолжится, в настоящее время компания рассматривает и формирует программы скрининга. В частности, рассматриваются программы "кардио-скрининг" и "женское здоровье", а также предложения по другим востребованным направлениям. В связи с высокой заинтересованностью работников рассматривается вопрос и о расширении возрастного интервала. Программа, как и в 2017 году, будет бесплатной для работников АЛРОСА.
Скрининговая программа проходила на базе здравпунктов АЛРОСА на четырёх производственных площадках: в Удачном, Айхале, Мирном и Ленске. Обследование проводили специально приглашённые специалисты международного медицинского центра "СОГАЗ", имеющие большой опыт в организации профосмотров работников крупных предприятий с целью профилактики и предупреждения заболеваний.
Проверить своё здоровье по двум программам смогли 5425 работников компании, это 90% всех приглашённых на скрининг сотрудников. По программе "Мужское здоровье" проверились 2736 работников в возрасте от 40 лет, по программе "Профилактика и ранняя диагностика заболеваний органов пищеварения" скрининг прошли 2689 работников в возрасте от 45 лет.
Подобные проверки здоровья позволяют выявлять заболевания на ранних, бессимптомных стадиях, на которых лечение наиболее эффективно. В ходе скрининговой программы сотрудники прошли УЗИ внутренних органов, были собраны анализы различных биоматериалов, медики давали бесплатные консультации и рекомендации.
Общее финансирование программы скрининга в 2017 году составило около 30 млн рублей.
Александр Терентьев, вице-президент АЛРОСА:
"В общей сложности в 2017 году скрининг прошли 90% приглашённых на обследование работников. Это отличный показатель, который говорит о том, что люди готовы обследоваться и заинтересованы в подобных программах. Видя такой положительный отклик, мы, скорее всего, будем расширять программу скрининга и в последующие годы. Ранняя диагностика и своевременное лечение – это лучший залог здоровья людей".
В 2018 году добровольное медицинское обследование работников компании продолжится, в настоящее время компания рассматривает и формирует программы скрининга. В частности, рассматриваются программы "кардио-скрининг" и "женское здоровье", а также предложения по другим востребованным направлениям. В связи с высокой заинтересованностью работников рассматривается вопрос и о расширении возрастного интервала. Программа, как и в 2017 году, будет бесплатной для работников АЛРОСА.
Источник: Алроса