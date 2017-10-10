АЛРОСА в сентябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму 309,7 млн долл.
10.10.2017, 21:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа АЛРОСА, крупнейшая в мире по объёмам добычи алмазов, сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в сентябре и за девять месяцев текущего года.
В сентябре 2017 года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 309,7 млн долларов США. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 305,8 млн долларов США, бриллиантов – 3,9 млн долларов США.
В период с января по сентябрь 2017 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили 3,357 млрд долларов США. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 3,289 млрд долларов США, бриллиантов – 68,1 млн долларов США.
Торговая активность в сентябре оставалась на уровне предыдущего месяца. Рост продаж по сравнению с августом текущего года в основном связан с бОльшим объёмом реализации на аукционах алмазов весом свыше 10,8 карат, а также некоторым увеличением продаж на спотовом рынке.
"Снижение продаж в сентябре текущего года по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года объясняется более низким уровнем активности на рынке, в том числе в связи с ранним началом в этом году фестиваля Дивали в Индии, из-за которого многие фабрики закрываются на длительный период. Тем не менее, мы ожидаем традиционного оживления ситуации на рынке в четвёртом квартале в связи с подготовкой к зимнему праздничному сезону", - пояснил вице-президент АЛРОСА Юрий Окоёмов.
В сентябре 2017 года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 309,7 млн долларов США. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 305,8 млн долларов США, бриллиантов – 3,9 млн долларов США.
В период с января по сентябрь 2017 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили 3,357 млрд долларов США. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 3,289 млрд долларов США, бриллиантов – 68,1 млн долларов США.
Торговая активность в сентябре оставалась на уровне предыдущего месяца. Рост продаж по сравнению с августом текущего года в основном связан с бОльшим объёмом реализации на аукционах алмазов весом свыше 10,8 карат, а также некоторым увеличением продаж на спотовом рынке.
"Снижение продаж в сентябре текущего года по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года объясняется более низким уровнем активности на рынке, в том числе в связи с ранним началом в этом году фестиваля Дивали в Индии, из-за которого многие фабрики закрываются на длительный период. Тем не менее, мы ожидаем традиционного оживления ситуации на рынке в четвёртом квартале в связи с подготовкой к зимнему праздничному сезону", - пояснил вице-президент АЛРОСА Юрий Окоёмов.
Источник: АЛРОСА