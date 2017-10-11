ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АЛРОСА в период с 16 по 27 октября проведёт международный аукцион по продаже алмазов специальных размеров +10,8 карат на территории Евразийского алмазного центра (ЕАЦ) во Владивостоке.

Всего на аукционе будет представлено 72 лота ювелирного качества общей массой 1170 карат. Самый крупный алмаз имеет вес 47,55 карат. Выставляемые на аукцион камни были добыты на предприятиях АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «Алмазы Анабара» и ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Заявки на участие в торгах подали 67 компаний из Бельгии, Индии, Израиля, Китая и США. Организатором аукциона выступают Единая сбытовая организация (ЕСО) АЛРОСА и филиал АЛРОСА во Владивостоке. Подведение итогов аукциона состоится 30 октября.