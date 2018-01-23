АЛРОСА выставит на аукцион крупные алмазы в рамках Международной алмазной недели в Израиле
23.01.2018, 17:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АЛРОСА проведёт аукцион по продаже алмазов специальных размеров – массой от 10,8 карата и выше – в рамках Международной алмазной недели в Израиле (IDWI), которую организует Израильская алмазно-бриллиантовая биржа (IDE) 5-7 февраля 2018 года.
Компания выставляет на аукцион 117 лотов ювелирного качества общей массой 1905 карат, вес самого крупного алмаза составляет 37,38 карата. Более 100 клиентов подали заявки на участие в торгах.
Выставляемые на аукцион камни были добыты на предприятиях АК "АЛРОСА" (ПАО), АО "Алмазы Анабара" и ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Юрий Окоёмов, вице-президент АЛРОСА:
"Алмазы специальных размеров (свыше 10,8 карата) составляют довольно небольшую долю в добыче – около 0,6%. Аукционы по их реализации неизменно привлекают большое количество участников, особенно в Израиле, где многие компании, в том числе относительно небольшие, специализируются на этом товаре и хорошо понимают его. Благодаря высокому уровню конкуренции неизменно получаем здесь хорошие результаты".
АЛРОСА сохраняет мировое лидерство по добыче алмазов с 2009 года. Доля компании в мировой добыче природных алмазов составляет 28%, в алмазодобыче РФ – 95%. Основную часть продукции составляют алмазы ювелирного качества.
Основные производственные мощности компании сосредоточены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2016 году добыча АЛРОСА составила 37,4 млн карат алмазов.
Международная алмазная неделя в Израиле (IDWI) примет сотни покупателей алмазно-бриллиантовой продукции из 40 стран. Более 300 компаний со всего мира, в том числе из Израиля, представят свою разнообразную продукцию на мероприятии.
Компания выставляет на аукцион 117 лотов ювелирного качества общей массой 1905 карат, вес самого крупного алмаза составляет 37,38 карата. Более 100 клиентов подали заявки на участие в торгах.
Выставляемые на аукцион камни были добыты на предприятиях АК "АЛРОСА" (ПАО), АО "Алмазы Анабара" и ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Юрий Окоёмов, вице-президент АЛРОСА:
"Алмазы специальных размеров (свыше 10,8 карата) составляют довольно небольшую долю в добыче – около 0,6%. Аукционы по их реализации неизменно привлекают большое количество участников, особенно в Израиле, где многие компании, в том числе относительно небольшие, специализируются на этом товаре и хорошо понимают его. Благодаря высокому уровню конкуренции неизменно получаем здесь хорошие результаты".
АЛРОСА сохраняет мировое лидерство по добыче алмазов с 2009 года. Доля компании в мировой добыче природных алмазов составляет 28%, в алмазодобыче РФ – 95%. Основную часть продукции составляют алмазы ювелирного качества.
Основные производственные мощности компании сосредоточены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2016 году добыча АЛРОСА составила 37,4 млн карат алмазов.
Международная алмазная неделя в Израиле (IDWI) примет сотни покупателей алмазно-бриллиантовой продукции из 40 стран. Более 300 компаний со всего мира, в том числе из Израиля, представят свою разнообразную продукцию на мероприятии.
Источник: Алроса