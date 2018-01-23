ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АЛРОСА проведёт аукцион по продаже алмазов специальных размеров – массой от 10,8 карата и выше – в рамках Международной алмазной недели в Израиле (IDWI), которую организует Израильская алмазно-бриллиантовая биржа (IDE) 5-7 февраля 2018 года.

Компания выставляет на аукцион 117 лотов ювелирного качества общей массой 1905 карат, вес самого крупного алмаза составляет 37,38 карата. Более 100 клиентов подали заявки на участие в торгах.

Выставляемые на аукцион камни были добыты на предприятиях АК "АЛРОСА" (ПАО), АО "Алмазы Анабара" и ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Юрий Окоёмов, вице-президент АЛРОСА:

"Алмазы специальных размеров (свыше 10,8 карата) составляют довольно небольшую долю в добыче – около 0,6%. Аукционы по их реализации неизменно привлекают большое количество участников, особенно в Израиле, где многие компании, в том числе относительно небольшие, специализируются на этом товаре и хорошо понимают его. Благодаря высокому уровню конкуренции неизменно получаем здесь хорошие результаты".

АЛРОСА сохраняет мировое лидерство по добыче алмазов с 2009 года. Доля компании в мировой добыче природных алмазов составляет 28%, в алмазодобыче РФ – 95%. Основную часть продукции составляют алмазы ювелирного качества.

Основные производственные мощности компании сосредоточены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2016 году добыча АЛРОСА составила 37,4 млн карат алмазов.

Международная алмазная неделя в Израиле (IDWI) примет сотни покупателей алмазно-бриллиантовой продукции из 40 стран. Более 300 компаний со всего мира, в том числе из Израиля, представят свою разнообразную продукцию на мероприятии.