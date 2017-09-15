АО "Лизинговая компания "КАМАЗ" и группа VESTA LLC подписали два документа
15.09.2017, 11:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках завершившейся недавно международной выставки коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017» АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и группа VESTA LLC подписали два знаковых документа: акт приёма-передачи 20 автомобилей КАМАZ-5490 по программе «Большой лизинг» и соглашение о намерениях по передаче в лизинг от производителя 200 единиц автотехники КАМАЗ в 2018 году.
Подписи под документами поставили генеральный директор «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» Андрей Гладков, генеральный директор ООО «Веста-Транс» Кирилл Водин и генеральный директор ООО «Технический центр «Восток» Роман Герцев.
Предметом лизинга обоих документов стали газодизельные автомобили КАМАZ-5490-S5 - седельные тягачи, соответствующие экологическому стандарту Евро-5. Автомобили спроектированы с учётом российских дорожных и климатических условий эксплуатации, работают как в дизельном, так и в газовом режимах. Лизинговая программа от производителя, по которой будут приобретаться автомобили КАМАЗ в 2018 году, пока не определена.
Группа VESTA LLC работает на рынке услуг по грузовым перевозкам с 2012 года, занимается перемещением любых видов грузов по Восточной Европе, России, Белоруссии Казахстану. На сегодняшний день компания готовит реализацию масштабных проектов, в связи с чем планирует увеличении автопарка за счёт автомобилей КАМАЗ.
Подписи под документами поставили генеральный директор «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» Андрей Гладков, генеральный директор ООО «Веста-Транс» Кирилл Водин и генеральный директор ООО «Технический центр «Восток» Роман Герцев.
Предметом лизинга обоих документов стали газодизельные автомобили КАМАZ-5490-S5 - седельные тягачи, соответствующие экологическому стандарту Евро-5. Автомобили спроектированы с учётом российских дорожных и климатических условий эксплуатации, работают как в дизельном, так и в газовом режимах. Лизинговая программа от производителя, по которой будут приобретаться автомобили КАМАЗ в 2018 году, пока не определена.
Группа VESTA LLC работает на рынке услуг по грузовым перевозкам с 2012 года, занимается перемещением любых видов грузов по Восточной Европе, России, Белоруссии Казахстану. На сегодняшний день компания готовит реализацию масштабных проектов, в связи с чем планирует увеличении автопарка за счёт автомобилей КАМАЗ.
Источник: КАМАЗ-ЛИЗИНГ