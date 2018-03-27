27.03.2018, 18:10
АВТОВАЗ начинает экспорт универсала LADA Vesta в Европу
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Экспорт автомобилей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross в Европу стартует в марте – апреле этого года. Об этом агентству "АВТОСТАТ" сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, добавив, что у новинок будет очень хорошее ценовое позиционирование на европейском рынке.
"Принимая во внимание отличные продажи седана Vesta, мы рассчитываем на то, что LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross будут пользоваться ещё большим успехом за счёт своей принадлежности к одному из самых популярных сегментов, с одной стороны, и своему яркому дизайну и многофункциональности, с другой", – заявили на АВТОВАЗе.
По мнению автомобильного аналитика исследовательской компании JATO Dynamics Фелипе Муньоса, главным соперником LADA Vesta SW в Европе станет Dacia Logan MCV, с которым новинке будет достаточно сложно конкурировать, учитывая, что оба этих бюджетных бренда принадлежат альянсу Renault-Nissan. "Если не будет правильной дифференциации в позиционировании LADA и Dacia внутри одной группы, то АВТОВАЗ вряд ли сможет конкурировать с Dacia, которая уже успешна в Европе", – предупреждает эксперт.
А вот в Российском экспортном центре считают, что у АВТОВАЗа колоссальный потенциал в Европе, и его нельзя не использовать – нужно выходить и закрепляться на рынке. А модель LADA Vesta, которая принадлежит к масс-сегменту, способна обеспечить АВТОВАЗу продажу тысяч автомобилей на европейском рынке.
Напомним, в прошлом году АВТОВАЗ начал продажи своего седана LADA Vesta на рынках Германии, Венгрии, Австрии, Болгарии и Литвы. До конца года своих владельцев нашли 909 таких автомобилей, согласно данным JATO Dynamics. Более половины из этого количества пришлось на Германию (470 шт.), ещё четверть – на Венгрию (230 шт.). Как заявляют на АВТОВАЗе, в компании довольны динамикой развития продаж LADA Vesta в Европе.
Для европейского рынка LADA Vesta была модернизирована. В автомобиле применена система снижения токсичности под эко-стандарт "Евро-6", в соответствии с экологическими стандартами были изменены некоторые материалы (декоративное покрытие, фреон кондиционера, элементы электрики). Также автомобиль получил несколько опций, которые в дальнейшем будут внедрены и на российских LADA Vesta. Это плафон освещения для заднего ряда сидений, дневная подсветка комбинации приборов, датчики давления в шинах. Европейским покупателям LADA Vesta предлагается с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с.
"Принимая во внимание отличные продажи седана Vesta, мы рассчитываем на то, что LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross будут пользоваться ещё большим успехом за счёт своей принадлежности к одному из самых популярных сегментов, с одной стороны, и своему яркому дизайну и многофункциональности, с другой", – заявили на АВТОВАЗе.
По мнению автомобильного аналитика исследовательской компании JATO Dynamics Фелипе Муньоса, главным соперником LADA Vesta SW в Европе станет Dacia Logan MCV, с которым новинке будет достаточно сложно конкурировать, учитывая, что оба этих бюджетных бренда принадлежат альянсу Renault-Nissan. "Если не будет правильной дифференциации в позиционировании LADA и Dacia внутри одной группы, то АВТОВАЗ вряд ли сможет конкурировать с Dacia, которая уже успешна в Европе", – предупреждает эксперт.
А вот в Российском экспортном центре считают, что у АВТОВАЗа колоссальный потенциал в Европе, и его нельзя не использовать – нужно выходить и закрепляться на рынке. А модель LADA Vesta, которая принадлежит к масс-сегменту, способна обеспечить АВТОВАЗу продажу тысяч автомобилей на европейском рынке.
Напомним, в прошлом году АВТОВАЗ начал продажи своего седана LADA Vesta на рынках Германии, Венгрии, Австрии, Болгарии и Литвы. До конца года своих владельцев нашли 909 таких автомобилей, согласно данным JATO Dynamics. Более половины из этого количества пришлось на Германию (470 шт.), ещё четверть – на Венгрию (230 шт.). Как заявляют на АВТОВАЗе, в компании довольны динамикой развития продаж LADA Vesta в Европе.
Для европейского рынка LADA Vesta была модернизирована. В автомобиле применена система снижения токсичности под эко-стандарт "Евро-6", в соответствии с экологическими стандартами были изменены некоторые материалы (декоративное покрытие, фреон кондиционера, элементы электрики). Также автомобиль получил несколько опций, которые в дальнейшем будут внедрены и на российских LADA Vesta. Это плафон освещения для заднего ряда сидений, дневная подсветка комбинации приборов, датчики давления в шинах. Европейским покупателям LADA Vesta предлагается с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с.
Источник: Автостат