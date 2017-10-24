АВТОВАЗ не планирует новых сокращений персонала
24.10.2017, 21:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ не планирует новых сокращений персонала, заявил президент компании Николя Мор. "Мы продолжаем программы улучшения производительности как для рабочих, так и для специалистов, но ситуация нормальная. То есть мы не планируем больше проводить каких- либо сокращений", - сказал глава АВТОВАЗа.
По его словам, на текущий момент в Индустриальный парк перешли 1003 сотрудника АВТОВАЗа. "На сегодняшний день благодаря восстановлению объёма рынка у нас нет такой уже значительной доли избыточной численности персонала", - сказал Николя Мор.
При этом он отметил, что разница по сравнению с прошлым годом и текущей ситуацией заключается в том, что очень многие люди решили воспользоваться пенсионной программой, либо ушли из компании по соглашению сторон. Другая избыточная часть персонала перешла в Индустриальный парк.
"Как вы знаете, Индустриальный парк - это в некотором роде промежуточная схема, то есть переходящие туда сотрудники остаются сотрудниками компании, но у них есть возможность перейти в состав резидентов Индустриального парка, как, например, Сбербанк", - пояснил Николя Мор. По его словам, на сегодняшний день компания практически сбалансировала ситуацию с точки зрения численности персонала.
Исполнительный вице-президент по финансам АВТОВАЗа Штефан Мауэрер, в свою очередь, сообщил, что АВТОВАЗ продолжит увеличивать свою долю на рынке, повысил прогноз продаж в 2017 году на 3%, до 300 тыс. автомобилей LADA.
"Вы видите, что рынок растёт и продолжит расти, нет никаких причин, по которым внезапно бы он начал снижаться. Мы будем продолжать увеличивать свою долю на рынке, в ближайшие три-четыре месяца она точно не снизится. В общем наш прогноз довольно хороший, и чисто простыми математическим расчётами вы можете видеть, что мы будем выше уровня в 300 тыс. автомобилей", - сообщил он.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам девяти месяцев 2017 года российские дилеры LADA продали 221207 машин, что на 16,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате доля LADA на российском рынке увеличилась на 1 п.п. до 19,6%. Бестселлером АВТОВАЗа в январе-сентябре остаётся LADA Granta, чья реализация составила 67702 автомобиля (+6,4%). Второй результат показал седан LADA Vesta – 54641 реализованный авто, что на 46% больше по сравнению с прошлым годом. По темпам роста лидерство сохраняет LADA XRAY, чьи продажи с начала года выросли на 81,3% до 23976 машин.
По его словам, на текущий момент в Индустриальный парк перешли 1003 сотрудника АВТОВАЗа. "На сегодняшний день благодаря восстановлению объёма рынка у нас нет такой уже значительной доли избыточной численности персонала", - сказал Николя Мор.
При этом он отметил, что разница по сравнению с прошлым годом и текущей ситуацией заключается в том, что очень многие люди решили воспользоваться пенсионной программой, либо ушли из компании по соглашению сторон. Другая избыточная часть персонала перешла в Индустриальный парк.
"Как вы знаете, Индустриальный парк - это в некотором роде промежуточная схема, то есть переходящие туда сотрудники остаются сотрудниками компании, но у них есть возможность перейти в состав резидентов Индустриального парка, как, например, Сбербанк", - пояснил Николя Мор. По его словам, на сегодняшний день компания практически сбалансировала ситуацию с точки зрения численности персонала.
Исполнительный вице-президент по финансам АВТОВАЗа Штефан Мауэрер, в свою очередь, сообщил, что АВТОВАЗ продолжит увеличивать свою долю на рынке, повысил прогноз продаж в 2017 году на 3%, до 300 тыс. автомобилей LADA.
"Вы видите, что рынок растёт и продолжит расти, нет никаких причин, по которым внезапно бы он начал снижаться. Мы будем продолжать увеличивать свою долю на рынке, в ближайшие три-четыре месяца она точно не снизится. В общем наш прогноз довольно хороший, и чисто простыми математическим расчётами вы можете видеть, что мы будем выше уровня в 300 тыс. автомобилей", - сообщил он.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам девяти месяцев 2017 года российские дилеры LADA продали 221207 машин, что на 16,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате доля LADA на российском рынке увеличилась на 1 п.п. до 19,6%. Бестселлером АВТОВАЗа в январе-сентябре остаётся LADA Granta, чья реализация составила 67702 автомобиля (+6,4%). Второй результат показал седан LADA Vesta – 54641 реализованный авто, что на 46% больше по сравнению с прошлым годом. По темпам роста лидерство сохраняет LADA XRAY, чьи продажи с начала года выросли на 81,3% до 23976 машин.
Источник: Автостат