АВТОВАЗ открыл самый большой дилерcкий центр LADA в Татарстане
04.03.2018, 16:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Казани после ребрендинга открылся самый большой дилерский центр LADA в Татарстане - "КАН-Авто".
Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, обновлённый дилерский центр "КАН-Авто" соответствует самым современным требованиям LADA и сочетает фирменный стиль, комфорт и высокий уровень клиентского сервиса. Шоу-рум площадью 970 кв.м позволяет разместить постоянную экспозицию из 14 автомобилей. На территории центра расположена парковка для клиентов. Внутри салона имеется комфортная зона ожидания с Wi-Fi, детской площадкой и кафе. К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).
Напомним, что Татарстан входит в тройку регионов России с самыми высокими продажами LADA. В самой Республике LADA - бренд №1 с долей рынка 26,9%, при этом в 2017 году доля выросла на 0,7% (продано 20545 автомобилей). По итогам первых месяцев 2018 года наибольшей популярностью в Татарстане пользуются LADA XRAY, LADA Vesta и LADA Granta.
Дилерская сеть LADA - самая крупная в стране и включает в себя 300 центров в 174 городах. Как сообщили ранее агентству "АВТОСТАТ" в пресс-службе АВТОВАЗа, компания активно проводит ребрендинг дилерской сети.
Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, обновлённый дилерский центр "КАН-Авто" соответствует самым современным требованиям LADA и сочетает фирменный стиль, комфорт и высокий уровень клиентского сервиса. Шоу-рум площадью 970 кв.м позволяет разместить постоянную экспозицию из 14 автомобилей. На территории центра расположена парковка для клиентов. Внутри салона имеется комфортная зона ожидания с Wi-Fi, детской площадкой и кафе. К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).
Напомним, что Татарстан входит в тройку регионов России с самыми высокими продажами LADA. В самой Республике LADA - бренд №1 с долей рынка 26,9%, при этом в 2017 году доля выросла на 0,7% (продано 20545 автомобилей). По итогам первых месяцев 2018 года наибольшей популярностью в Татарстане пользуются LADA XRAY, LADA Vesta и LADA Granta.
Дилерская сеть LADA - самая крупная в стране и включает в себя 300 центров в 174 городах. Как сообщили ранее агентству "АВТОСТАТ" в пресс-службе АВТОВАЗа, компания активно проводит ребрендинг дилерской сети.
Источник: Автостат