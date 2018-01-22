АВТОВАЗ пересмотрел комплектации LADA Granta, Kalina и Priora
22.01.2018, 21:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ расширил линейку комплектаций трёх своих моделей LADA Granta, Kalina и Priora, а также внёс в них некоторые изменения.
Так, в модификации Luxe Prestige модель LADA Granta с МКПП теперь оснащается системой помощи при подъёме (HAS), ранее устанавливавшейся исключительно на автомобили с автоматической "коробкой". В комплектациях Comfort Multumedia и Comfort Optima Multimedia вместо штатной аудиосистемы теперь устанавливается мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, а в версиях Granta под названием Drive Active и Sport исчезли текстильные коврики, пишет издание "АвтоСреда".
Автомобиль LADA Kalina в модификациях Classic, Comfort и Luxe с МКПП лишился индикатора переключения передач, установленного на приборной панели. Теперь он предлагается только в комплектации Standart.
Седан LADA Priora получил две новые модификации: Comfort от 512 тысяч 400 рублей и Image от 523 тысяч 400 рублей. В список оснащения этих комплектаций входит мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, легкосплавные колёса на 15 дюймов, а также специальная отделка интерьера "Special Edition".
Напомним, ранее АВТОВАЗ начал продажи автомобилей LADA XRAY с новыми опциями. С начала текущего года на мультифункциональный руль хэтчбека добавлены новые кнопки для управления круиз-контролем и ограничителем скорости. Модернизированное рулевое колесо вошло в оснащение только некоторых комплектаций. Функции "Круиз-контроль" и "Ограничитель скорости" позволяют придерживаться заданной скорости движения в автоматическом режиме без необходимости использовать педаль акселератора и не превышать заданную максимальную скорость. Эти опции вошли в оснащение автомобилей 2018 года в комплектациях Luxe Prestige и Exclusive с моторами 1,8 литра по цене 754 тыс. 900 рублей и 845 тыс. 900 рублей соответственно. Кроме того, АВТОВАЗ пополнил список оборудования комплектаций Luxe, Luxe Prestige подсветкой мест входа-выхода в передних дверях. До этого времени опция предлагалась исключительно в комплектации Exclusive.
Так, в модификации Luxe Prestige модель LADA Granta с МКПП теперь оснащается системой помощи при подъёме (HAS), ранее устанавливавшейся исключительно на автомобили с автоматической "коробкой". В комплектациях Comfort Multumedia и Comfort Optima Multimedia вместо штатной аудиосистемы теперь устанавливается мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, а в версиях Granta под названием Drive Active и Sport исчезли текстильные коврики, пишет издание "АвтоСреда".
Автомобиль LADA Kalina в модификациях Classic, Comfort и Luxe с МКПП лишился индикатора переключения передач, установленного на приборной панели. Теперь он предлагается только в комплектации Standart.
Седан LADA Priora получил две новые модификации: Comfort от 512 тысяч 400 рублей и Image от 523 тысяч 400 рублей. В список оснащения этих комплектаций входит мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, легкосплавные колёса на 15 дюймов, а также специальная отделка интерьера "Special Edition".
Напомним, ранее АВТОВАЗ начал продажи автомобилей LADA XRAY с новыми опциями. С начала текущего года на мультифункциональный руль хэтчбека добавлены новые кнопки для управления круиз-контролем и ограничителем скорости. Модернизированное рулевое колесо вошло в оснащение только некоторых комплектаций. Функции "Круиз-контроль" и "Ограничитель скорости" позволяют придерживаться заданной скорости движения в автоматическом режиме без необходимости использовать педаль акселератора и не превышать заданную максимальную скорость. Эти опции вошли в оснащение автомобилей 2018 года в комплектациях Luxe Prestige и Exclusive с моторами 1,8 литра по цене 754 тыс. 900 рублей и 845 тыс. 900 рублей соответственно. Кроме того, АВТОВАЗ пополнил список оборудования комплектаций Luxe, Luxe Prestige подсветкой мест входа-выхода в передних дверях. До этого времени опция предлагалась исключительно в комплектации Exclusive.
Источник: Автостат