АВТОВАЗ поставил в столицу Кубы 344 автомобиля LADA
20.01.2018, 17:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские автопроизводители продолжают искать новые рынки сбыта за рубежом. Очень часто среди экспортных направлений оказываются и те, которые были популярны в социалистические времена. После развала СССР эти связи утратились, но теперь восстанавливаются.
Одним из таких шагов стало возобновление поставок автомобилей LADA на Кубу. Причём АВТОВАЗ сделал это впервые за более чем 10 лет. Так, в столицу островного государства – Гавану – было поставлено 344 автомобиля российской марки. Среди них 320 седанов Vesta и 24 универсала Largus Cross. Автомобили предназначены для кубинской государственной таксомоторной компании Taxis Cuba, поэтому окрашены в яркий жёлто-оранжевый цвет.
Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", Куба пока не является крупным экспортным направлением для российских автопроизводителей. Странами-лидерами (без учёта ТС) в прошлом году были Чехия, Украина, Латвия, ОАЭ и Венгрия. При этом сами поставки легковых автомобилей из России выросли на 35%. Четверть объёма экспорта приходится на марку LADA, а седан Vesta занимает четвёртое место в рейтинге среди моделей.
Одним из таких шагов стало возобновление поставок автомобилей LADA на Кубу. Причём АВТОВАЗ сделал это впервые за более чем 10 лет. Так, в столицу островного государства – Гавану – было поставлено 344 автомобиля российской марки. Среди них 320 седанов Vesta и 24 универсала Largus Cross. Автомобили предназначены для кубинской государственной таксомоторной компании Taxis Cuba, поэтому окрашены в яркий жёлто-оранжевый цвет.
Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", Куба пока не является крупным экспортным направлением для российских автопроизводителей. Странами-лидерами (без учёта ТС) в прошлом году были Чехия, Украина, Латвия, ОАЭ и Венгрия. При этом сами поставки легковых автомобилей из России выросли на 35%. Четверть объёма экспорта приходится на марку LADA, а седан Vesta занимает четвёртое место в рейтинге среди моделей.
Источник: Автостат